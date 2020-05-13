Разнообразить досуг жителей областной столицы поможет новая услуга от Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества. С 12 мая любители книг, у кого есть читательский билет, могут заказать любые книги на дом бесконтактным способом. Для этого достаточно просто оформить заявку на сайте учреждения или по телефону. Подробности в сюжете Кристины Ореховой.

Когда действительно спрос рождает предложение… Сами жители столицы Кузбасса помогли библиотеке для детей и молодёжи выйти на «новый уровень» в обслуживании. Многочисленные звонки с переживаниями об отсутствии возможности прийти и взять новую книгу заставили придумать альтернативу в условиях самоизоляции. Теперь на сайте учреждения или по телефону можно оформить заявку на любое чтиво, и библиотечные волонтёры доставят источник знаний прямо к вам домой.

Если вы не успели обзавестись личным кабинетом на сайте, в окошке «Бесконтактное обслуживание» есть виджет, который подробно рассказывает, как это сделать. Все книги перед отправкой проходят санобработку, упаковываются в плёнку и доставляются прямо к подъезду.

До 10 книг разрешается брать на дом абсолютно бесплатно. О сроках возврата можно не беспокоиться. Литературу можно будет вернуть при снятии ограничительных мер. Возвращённые экземпляры пройдут тщательную санитарную обработку и займут свои места на полках в ожидании следующих читателей.

Автор: Кристина Орехова