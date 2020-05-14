В условиях самоизоляции организаторы не смогли оставить молодых и талантливых без любимого творческого фестиваля. Так же, как и многие мероприятия, конкурс перешел в режим онлайн. Сложно ли было удивить жюри в домашних условиях?

Без аплодисментов, яркого света софитов и зрителей. Именно так в этом году проходит фестиваль «Студенческая весна». Онлайн. В режиме самоизоляции. Руслан Сагаев записал акробатический номер на чердаке. Пришлось продумывать всё самому. Декорации, монтаж видео и постановку выступления.

Главное условие — снять на видео творческий номер у себя дома и загрузить его в социальную сеть. Фантазии у молодых артистов хватило, чтобы адаптироваться к непривычным условиям. Ирина Кудаева увлекается битбоксом. Квартиру использовала не только, как площадку для творчества, но и аккомпанемента.

Инструментальное и цирковое искусство, вокал, художественное слово, хореография… Жанры — единственное, что осталось неизменным в этом году. «Весна Победы» — главная тема фестиваля.

Кузбасские студенты отправили около 300 заявок на участие. Приём анкет уже окончен. Впереди — отсмотр и оценка работ. Как обещают организаторы, концерт всё-таки состоится. Но позже, когда позволят эпидемиологические условия. Самоизоляция для студентов — возможность придумать еще больше номеров. Чтобы в следующем году снова раскрыть свои таланты на сценах вузов.

Автор: Виктория Тимкина