Несмотря на коронавирус Всероссийская акция «Ночь музеев» состоится. Учреждения культуры Кузбасса не отказались от проведения традиционной и популярной в регионе акции, а перевели мероприятия в онлайн режим. Музейные стримы, ток-шоу, виртуальные выставки и другие мероприятия будут доступны любому пользователю.

На сайте Кемеровского областного краеведческого музея пройдут трансляции под единой темой «Символы». С 23:00 до 24:00 состоится неформальный музейный стрим: сотрудники расскажут о самых интересных экспонатах. 17 мая с 00:00 до 01:00 виртуальные посетители увидят медали, знамена, военную форму, фронтовые письма, с 01:00 до 02:00 пройдет онлайн ток-шоу «Все говорят». Тема выпуска – «Внутри музея».

В соцсетях музея-заповедника «Томская Писаница» пройдет онлайн-экскурсия по территории в 20:20.

Музей изобразительных искусств Кузбасса подготовил онлайн-программу «Калейдоскоп Победы-75». 16 мая с 12:00 до 22:00 на сайте и в социальных сетях покажут видео-экскурсию по выставке «Художники о войне», расскажут об иконографических образах «Святые неразделенной церкви».

Кемеровский музей-заповедник «Красная Горка» 16 мая в своих социальных сетях с 18:00 начнет программу «Курс на 75». Зрители примут участие в мастер-классах, онлайн-экскурсиях по экспозициям музея, лекциях от журналиста и краеведа Владимира Сухацкого.

Новокузнецкий художественный музей в 23:00 в своих социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук проведет онлайн-кинопоказ фильма «Искусство Победителей». Короткометражный фильм расскажет о Великой Отечественной войне.

Мариинский литературно-мемориальный Дом-музей В.А. Чивилихина 16 мая в 18:00 в своих социальных сетях представит выставку из фондов музея «Фронтовые зарисовки Петра Плахотного». С 19:00 до 00:00 сотрудники музея прочтут стихотворения мариинских поэтов о войне и Победе из сборника «Живет Победа в поколениях».

Прокопьевский городской музей имени В.Н. Плотникова 18 мая в 19:00 представит выставку «Души и сердца вдохновенье», показ мод женских нарядов 80-х годов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.