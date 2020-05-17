За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 4, Белово – 1, Калтан – 1, Тисульский р-н –1.

10 пациентов, получавших лечение, выздоровели. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом, в Кузбассе 113 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 208 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6 367 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.