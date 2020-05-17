Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев продлил до 25 мая режим повышенной готовности, введенный для профилактики новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем глава региона прекратил действие ряда ограничительных мер на большей части территории Кузбасса.

«C 18 мая открываются летние веранды кафе и ресторанов в 23 районах Кузбасса, где количество заболевших не превышает критериев, установленных Роспотребнадзором», – сказал Сергей Цивилев в обращении к жителям области. Он подчеркнул, что владельцы заведений общественного питания должны будут выполнить требования по дезинфекции помещений, расстановке столов на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, масочном режим для персонала. «Соблюдение этих требований будет контролироваться», — подчеркнул глава региона.

Сергей Цивилев также распорядился начать подготовку к возобновлению работы торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных внутри ТРЦ предприятий общественного питания, детских игровых зон и кинотеатров.

«Магазинам в торговых центрах […] необходимо начать подготовку к открытию — нанести разметку, подготовить запас масок и антисептиков. В течение недели комиссия будет проверять торговые центры, после чего будет принято решение об их открытии, если позволит эпидемиологическая ситуация», — сказал губернатор Кузбасса.

Также глава региона сообщил, что в Анжеро-Судженске, Мысках и Яйском районе снимаются ограничения работы предприятий сферы услуг, которые раньше были отменены на большей части территории Кузбасса. В Красном Броде с 18 мая откроют отдельно стоящие магазины, можно будет гулять в парках и скверах, заниматься спортом на открытых площадках. В Белове и Беловском районе, где ситуация с коронавирусом остается напряженной, ограничения пока продолжат действовать в прежнем объеме.

Губернатор отметил, что в Кузбассе нет резкого роста числа заболевших, а уровень заболеваемости остается самым низким среди всех регионов Сибирского федерального округа. «Нужно еще около двух недель, чтобы оценить ситуацию и решить — можно ли продолжить снятие ограничений. В связи с этим режим повышенной готовности продлевается еще на одну неделю, до 25 мая включительно. Прошу каждого отнестись к этому с пониманием, не оставаться в общественных местах дольше необходимого минимума. И обязательно носить маску и соблюдать социальную дистанцию», — сказал Сергей Цивилев.