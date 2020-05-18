За прошедшие сутки в Кузбассе еще у пяти пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция»: Новокузнецк – 2, Междуреченск – 1, Мыски – 1, Прокопьевск – 1. Они изолированы, получают лечение.

Один пациент с подтвержденным диагнозом был выписан. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 114 человек.

Итого в инфекционных больницах Кузбасса 212 больных коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 6 821 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.