Заболеваемость в расчете на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан. Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил рейтинг регионов по числу случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек — на 18 мая.

Уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России вновь вырос на 47,26 пункта — сегодня он достигает 198 пунктов.

Россия с 3-го места в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса переместилась на 2-е после США. 18 мая в РФ зарегистрировано 290 678 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

В СФО по данным ИЦК на 18 мая, общий прирост составляет 51,71 случая на 100 тысяч человек. Этот показатель все еще растет, хотя разрыв с общероссийскими цифрами стал еще значительнее.

Кемеровская область — вновь самый благополучный регион в СФО. В Кузбассе самое малое число зарегистрированных случаев инфекции. На 100 тысяч человек 12,1 случаев COVID-19. За неделю прирост составил всего 2,8 пункта, это самый низкий показатель среди регионов!

На первом месте все также остается республика Хакасия: на 100 тысяч жителей уже 119,4 случая коронавирусной инфекции. Прирост по сравнению с 11 мая — 32,7 пункта. А 2-е место, внезапно переместившись с 5-го, заняла Республика Тыва — произошел резкий скачок прироста (в 4 раза).