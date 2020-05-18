В соответствии с изменениями Постановления Правительства РФ № 484, которые внесены по поручению президента РФ Владимира Путина, Минздрав Кузбасса произвел пересчет выплат. Дополнительные суммы зачислены на счета всех сотрудников медицинских организаций, которые стали адресатами изменений федерального документа.

Постановление Правительства РФ № 484 регламентирует порядок стимулирующих выплат за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция в стационарных учреждениях и работникам скорой помощи, включая водителей.

«В предыдущей редакции Постановления № 484 была строка об оплате за фактически отработанное время, которая вызывала разные толкования в субъектах и недовольство получателей данной стимулирующей выплаты. Теперь, в рамках своей работы по совершенствованию нормативных актов, правительство РФ этот пункт устранило. Это означает, что вне зависимости от того, какая длительность контакта с заболевшим была у медицинского работника, сколько раз происходил этот контакт, сколько дней в месяце отработал специалист, ему положена выплата за полный месяц в полном объеме», – сказал заместитель губернатора Алексей Цигельник.

Документ предусматривает ряд выплат. Так, работники скорой медицинской помощи должны получить за апрель: врачи – 50 тыс. рублей; фельдшеры, медицинские сестры и водители – 25 тыс. рублей. Работникам стационаров предусмотрены следующие доплаты: врачи – 80 тыс. рублей, специалисты среднего звена – 50 тыс. рублей, младшего звена – 25 тыс. рублей. Также на данные суммы предусмотрено начисление районного коэффициента 30 %.

Всего по состоянию на 18 мая 2020 года по Постановлению Правительства РФ № 484 за апрель выплаты перечислены 497 специалистам на сумму 20 млн 574 тыс. рублей.

Кроме того, по Постановлению Правительства РФ №415 выплаты получил 941 человек на общую сумму 13 млн 350 тыс. 900 рублей. Из регионального бюджета по Постановлению Правительства Кузбасса № 216 стимулирующие выплаты перечислены 308 работникам на общую сумму 7 млн 620 тыс. рублей.

Министерством здравоохранения Кузбасса организована работа «горячей линии» по вопросам осуществления стимулирующих выплат работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией: +7 960 907-76-56.