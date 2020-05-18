И накануне Сергей Цивилев выступил с очередным обращением. Уровень заболеваемости в регионе остаётся самым низким среди всех регионов Сибирского федерального округа. Однако режим повышенной готовности продлевается ещё на одну неделю. При этом начали работу летние веранды кафе и ресторанов. Также готовятся к открытию торговые центры. Тему продолжит Арина Мерлова.

Главный вопрос, интересующий кузбассовцев: введут ли в регионе пропускной режим? Сергей Цивилев подчеркнул — пока в этом необходимости нет. Более того, постепенно снимаются ограничения. Можно гулять в парках и скверах, заниматься спортом. Правда, нужно соблюдать дистанцию и носить маски.

Ещё одна хорошая новость. Открылись летние веранды кафе и ресторанов в 23 районах Кузбасса. Но и здесь есть свои нюансы. Столы должны быть расставлены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Персонал обязан работать в масках. Меню — одноразовое. А влажную уборку необходимо проводить каждые 2-3 часа.

Магазины в торговых центрах, кроме предприятий общественного питания, детских игровых зон, кинотеатров и фитнес-центров также начали подготовку к открытию. Нужно нанести разметку, а также создать запас масок и антисептиков.

На подготовку дана неделя. Пока в торговых центрах по-прежнему работают лишь магазины с товарами первой необходимости. Кузбассовцы подчёркивают — подождать готовы. Но даже постепенному снятию ограничений рады.

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлён до 25 мая. Сергей Цивилев подчеркнул: нужно ещё около двух недель, чтобы оценить ситуацию и решить, можно ли продолжить снятие ограничений. Это станет возможным, если каждый будет соблюдать меры безопасности.

Автор: Арина Мерлова