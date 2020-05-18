С приходом весны в Кузбассе участились подобные случаи. Только за последний месяц зарегистрировано 29 инцидентов, 5 из них — дети. С чем это связано и как защитить ребёнка от получения травм, часто несовместимых с жизнью, узнавала Анастасия Подоляко.

Реаниматологи детской больницы называют падение из окон сезонным явлением. Каждый год случаи учащаются примерно с апреля. Причины всегда похожи – взрослые недосмотрели. Психологи объясняют: ребёнок, особенно дошкольного возраста, не всегда понимает, где именно может быть опасность. Поэтому родителям нужно не просто озвучить запрет, а объяснить его.

В семье Егоровых 2 ребёнка. Мария вспоминает: к открытым окнам подходить им не запрещала. Сначала выглядывали вместе. Когда дети сами начали доставать до подоконника, объяснила правила безопасности и прямо рассказала о возможных последствиях.

Со временем у Кати и Вовы появилось собственное правило поведения у открытых окон. Они называют его «принципом трёх точек»: выглядывать можно, но тело должно соприкасаться с поверхностью минимум в трёх местах.

Защита от насекомых может быть опасна для людей. Москитные сетки создают иллюзию барьера. Часто на них опираются дети, как на оконную раму. Крепления же выдерживают не всегда. Поэтому, если у вас дома они в наличии, лучше ещё раз напомнить ребёнку, что можно, а что нельзя трогать руками. Чтобы открытое окно для него не стало открытой ловушкой…

Автор: Анастасия Подоляко