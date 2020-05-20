За прошедшие сутки в Кузбассе еще у 23 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция»: Новокузнецк – 8, Осинники – 3, Белово – 2, Прокопьевск – 2, Новокузнецкий МО – 2, Кемерово – 1, Юрга – 1, Прокопьевский МО – 1, Киселёвск – 1, Ленинск-Кузнецкий – 1, Кемеровский МО – 1. Они изолированы, получают лечение.

6 пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 123 человека.

Итого в инфекционных больницах Кузбасса 235 больных коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7323 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.