В медицинских организациях Кузбасса в наличии имеется более 100 тысяч одноразовых защитных костюмов; свыше 3 тысяч многоразовых защитных костюмов, столько же многоразовых бахил; около 7 млн пар медицинских перчаток, почти 10 тысяч многоразовых хирургических респираторов. Дополнительный запас средств индивидуальной защиты (СИЗ) создан на пяти медицинских складах области. Медицинские организации получают СИЗ со складов, подавая заявки в областной медицинский центр «Резерв».

При этом Кузбасс продолжает пополнять резервы СИЗ из различных источников. Ежедневно почти 50 тысяч защитных средств производят на предприятиях Кузбасса. Девять предприятий в пяти моногородах Кузбасса: Новокузнецке, Киселевске, Белове, Юрге и поселке Краснобродский выпускают средства индивидуальной защиты, маски, антисептические препараты по запросу различных компаний региона и страны, работающих в период ограничений. В Новокузнецке компания «Белый камень» производит защитные маски и медицинские халаты – порядка 5,5 тысяч штук ежедневно. Одна из сетей аптек изготавливает антисептики, спиртовые и стерильные растворы. Компания «Краманас Аква Вендинг» делает оборудование для изготовления антисептика, аппараты для его распыления и обработки поверхностей. В поселке Краснобродский сотрудники трикотажной фабрики «Надежда» занимаются пошивом защитных масок, халатов, костюмов и бахил — фабрика выпускает около 6 тысяч СИЗ в сутки. Массовое производство средств индивидуальной защиты наладили в Юрге – там фабрика нетканых материалов ежедневно отшивает до 20 тысяч масок. В Белове защитные маски изготавливают сразу три предприятия, общая мощность производства — до 10 тысяч штук в сутки.

Производятся также закупки средств индивидуальной защиты за счет федерального и регионального бюджетов. В начале мая в регион поступили 1500 комплектов комбинезонов, бахил, перчаток, очков, фартуков – сейчас их распределяют по медицинским организациям юга области. Еще одну поступившую партию – 200 многоразовых защитных костюмов – уже отправили в больницы Новокузнецка и в Кемеровскую областную клиническую инфекционную больницу. Тысячу защитных комплектов поставили в Калтан и 500 – в Топки. Также на прошлой неделе на медицинские склады поступили 2 тысячи защитных очков. Вчера,19 мая, состоялась поставка 200 тысяч медицинских шапочек.

Кузбасские врачи получают не только индивидуальные защитные комплекты, но и положенные материальные выплаты. Согласно Указу № 313 Президента РФ Владимира Путина, каждому медицинскому работнику, который заразился коронавирусом во время исполнения трудовых обязанностей, выплатят более 68 тысяч рублей компенсации. Если заражение COVID-19 приведет к инвалидности, медицинским работникам предусмотрены выплаты от 688 тыс. до более 2 млн рублей. Семья погибшего от коронавируса специалиста здравоохранения получит более 2 млн 700 тыс. рублей. Дополнительные страховые гарантии распространяются на врачей, медсестер, младший медицинский персонал и водителей скорой помощи и только в случае заражения при исполнении трудовых обязанностей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.