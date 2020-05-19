Обезопасить тех, кто входит в группу повышенного риска. В условиях пандемии COVID-19 новокузнецкий филиал Областного клинического онкодиспансера перевели в режим повышенной готовности. Медучреждение работает так уже больше месяца. Изменения коснулись как персонала, так и пациентов, на защиту которых и направлены все меры.

Перед входом обязательное правило из трёх пунктов: хорошенько обработать руки антисептиком, измерить температуру и проверить наличие своего имени в списке пациентов на день.

С начала пандемии в онкодиспансер посторонних людей не пускают. Родственникам без жизненной необходимости вход запрещён. Сами больные могут зайти, если записались заранее.

Сейчас на пороге больных встречает не просто охрана, а обученный медицинский персонал. Ведь у людей с онкологическими заболеваниями температура может подниматься по разным причинам.

Потоки больных разделили. Сейчас через главный вход в медучреждение идут только те, кому нужно попасть в поликлинику. На первом этаже врачи ведут приём амбулаторно. Кстати, время работы поликлиники увеличили. С 8 утра до 8 вечера. Одномоментно в разных кабинетах принимают 2 медика. Опять же, с одной целью — чтобы избежать большого количества народа в коридорах.

Больные, которые получают непрерывное лечение в стационаре, лежат на верхних этажах. До пандемии в свои отделения они могли попасть также через главное крыльцо. Сейчас все ходы забаррикадировали.

В палатах стационара количество больных также сократили. Во-первых, некритичным пациентам разрешили вернуться домой. Они приходят раз в день, например, на капельницу или чтобы получить лекарство. Часть людей с онкозаболеваниями перевели в другое здание — на Бардина, 20. По новому адресу установили 11 коек. Вместе с пациентами переехали и некоторые медики.

На эффективности лечения нововведения никак не отразились, утверждают специалисты. Онкодиспансер оснащён всем необходимым для своих больных. Но всё же и врачи, и пациенты ждут окончания пандемии, чтобы всё вернулось в привычное русло. Говорят, так идти на поправку куда спокойнее.