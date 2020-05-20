В Кузбассе медикам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19, а также работают с лицами из группы риска заражения, пересчитали стимулирующие выплаты. Ежемесячные доплаты медицинский персонал получает по региональному и двум федеральным постановлениям. Кому они положены и от чего зависит размер?

По федеральному постановлению №484 денежные выплаты получают врачи, старший и младший медицинский персонал. Надбавка приходит на карту вместе с зарплатой. Сумма зависит от условий работы — в стационаре или в скорой помощи. При этом сохраняются районные и северные коэффициенты. В Кузбассе такую помощь получают сотрудники инфекционной больницы. Мы смогли поговорить с ними по видеосвязи. Они делятся, что средства за отработанные месяцы уже пришли.

Ещё по одному федеральному постановлению выплаты предусмотрены не только тем, кто оказывает помощь пациентам с подтверждённой коронавирусной инфекцией, но и медикам, работающим с людьми, находящимися в группе риска заражения. Это касается, например, персонала терапевтического отделения Областной больницы скорой помощи имени Подгорбунского. В «красной зоне» лежат те, кто поступил с подозрением на пневмонию или острую респираторную инфекцию. Все они сдали тест и на коронавирус. Если через несколько дней придёт положительный результат, пациента перевезут в инфекционный стационар. Если нет, то переведут в «зелёную зону».

Важно: врачи, медсёстры и санитары для получения выплат не должны писать заявления или предоставлять справки. Они назначаются автоматически.

Предусмотрены медицинскому персоналы и региональные выплаты. По решению Сергея Цивилева дополнительные меры поддержки получают медики, которые работают в стационарах, лабораториях, приёмных отделениях. А также патологоанатомы и эксперты, которые проводят вскрытие и исследование материала для установления причин смерти, и те, кто обрабатывает специальным раствором очаги возникновения COVID-19.

Автор: Анастасия Подоляко