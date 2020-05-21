Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел рабочие встречи с главой Беловского городского округа Алексеем Курносовым и главой Ленинск-Кузнецкого городского округа Константином Тихоновым. Главы городов доложили о том, какова ситуация в населенных пунктах, а аткже о реализации программ развития. Центральными темами обеих встреч стали подготовка к Дню шахтера, дорожные ремонты и благоустройство территорий.

«Проектов много, они разноплановые и очень нужные людям. Главный наш приоритет — качество работ, наш кузбасский стандарт. Поэтому мы создаем свои структуры контроля и за дорожными работами, и за строительством, и за благоустройством», — подчеркнул Сергей Цивилев.

В этом году Белово и Ленинск-Кузнецкий были удостоены почетного звания «Город трудовой доблести и воинской славы» и получили дополнительно по 25 млн рублей на благоустройство. Кроме того, Белово — столица Дня шахтера-2020, поэтому все городские программы развития привязаны к празднованию главного регионального праздника.

Основное направление подготовки к Дню шахтера в Белове — это ремонт дорог, рассказал Алексей Курносов. К празднику отремонтируют 14 километров улиц: Кемеровскую, Аэродромную, Ильича, Валерия Чкалова, Веры Волошиной, переулок Цинкзаводской. Якорный проект – реконструкция улицы Советской, на которой расположены Центральная площадь и Мемориал Великой Отечественной войны.

Также в городе отремонтируют 23 двора в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Общая стоимость этого проекта — 43 млн рублей. Работы начаты на всех объектах. К празднику преобразятся парк «Приморский» и сквер «Шахтер». Оба общественных пространства оснастят современными игровыми и спортивными площадками.

На благоустройство Ленинска-Кузнецкого в этом году будет направлено 256,5 млн рублей, сообщил Константин Тихонов. Приоритетное направление — ремонт городских дорог. К Дню шахтера запланированы текущие ремонты 45 тыс. кв. метров городских дорог на сумму 42 млн рублей. Кроме того, приступили к ремонту автомобильной дороги по ул. Суворова протяженностью 2,3 км на сумму 140 млн рублей (100 млн рублей из средств областного бюджета, 40 млн — из бюджета городского округа).

В программу развития города на 2020 год включено благоустройство сквера имени Героя Советского Союза Зинаиды Михайловны Туснолобовой-Марченко. Все работы будут завершены до Дня шахтера.

В 2020 году в Ленинске-Кузнецком планируется отремонтировать 21 двор. На эту работу предусмотрено 34,5 млн рублей. Во дворах установят 5 ссовременных детских игровых площадок. Идут также работы по окраске фасадов жилых домов, продолжается ремонт Аллеи Героев, благоустройство сквера Трудовой доблести и воинской славы. Проект благоустройства предполагает, что в сквер перенесут памятник шахтерам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а у мемориала воинам-участникам боевых действий «России верные сыны» будет создана площадь Призывников.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.