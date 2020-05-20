Жители Кемерова недовольны соседством с недостроями. Многие полуразрушенные здания стоят во дворах жилых домов. Разбитые бутылки, использованные шприцы и другой мусор. Но детей опасность не пугает, а притягивает. Когда уберут конструкции?

40 лет Октября, 9/2. По соседству — жилые дома и детский сад. Здание ничем не огорожено, поэтому люди могут сюда пройти абсолютно беспрепятственно. На стенах — граффити, а на полу — стеклянные осколки и шприцы. А ещё – ямы, которые, судя по всему, жильцы ближайших домов используют как мусорку.

Место притяжения подростков. Здесь они не только весело проводят время, но и травмируются. Разбитые коленки — редкий случай. Как правило, всё гораздо серьёзнее.

По решению суда это здание должно быть огорожено в ближайшее время. Одни жильцы просят его снести, другие уверены — нужно достроить. Кемеровский комитет по управлению муниципальным имуществом нашёл собственника заброшки. Пообещал до конца года объект реконструировать. А пока люди только представляют, что же появится на этом месте.

Назарова, 1а. Предполагалось, что здесь будет построена гостиница. Однако, более 30 лет назад планы изменились. А заброшка осталась. На этой неделе строители приступили к демонтажу. После окончания всех работ откроются живописные виды на Томь и отремонтированную набережную Кировского района.

35 таких объектов в Кемерове уже снесли. 19 ликвидируют до конца года. 32 заброшки обретут новую жизнь. Каждый случай разбирается индивидуально. Но уже в апреле 2021 года, по распоряжению Сергея Цивилева, в Кузбассе не будет ни одного недостроя.

Автор: Арина Мерлова