Акция, стартовавшая по инициативе губернатора Сергея Цивилева, находит отклик у предприятий Кузбасса. Организации жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области создали свой полк победителей на самых видных местах своих учреждений. Рассказывает Кристина Орехова.

Хоть юбилейный год 75-летия Великой Победы не удалось отметить с подобающим событию размахом, кузбассовцы проявили многочисленные инициативы, чтобы, вопреки обстоятельствам, связанным с эпидобстановкой, должным образом почтить память тех, кто так или иначе участвовал в Великой Отечественной войне. Дворовые концерты, агитбригады, поздравления волонтёров и акция «Вахта Победы – Кузбасс».

Присоединиться к ней может каждый, оформив своё рабочее место портретом родственника — участника войны.

Общая работа в создании места памяти позволила углубиться как в личную историю, так и в истории коллег.

Помимо создания общего стенда, фотографии разместили и в рабочих кабинетах. Кто-то добавил и архивные документы своих победителей.

В течении года созданная «Вахта Победы» в организациях Кузбасса будет напоминать о том, что успех любого предприятия или дела, по примеру наших фронтовиков, складывается из усилий каждого человека.

Автор: Кристина Орехова