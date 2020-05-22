За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 8, Междуреченск – 3, Кемерово – 1, Осинники – 1, Юрга – 1.

6 пациентов, получавших лечение, выздоровели. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом в Кузбассе 130 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 254 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7740 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.