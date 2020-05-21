Непривычно тёплая для мая погода и, как следствие, много отдыхающих на берегах водоёмов. Купаются и взрослые и, что самое страшное, дети без присмотра. На прошлой неделе двоих мальчиков 6 и 15 лет спасти не удалось. Как избежать трагедии и когда официально откроются места отдыха — в сюжете Арины Мерловой.

Без чувства страха. Экстремальное развлечение двух подростков в Белове засняли очевидцы. Мальчики 11 и 15 лет прыгали с автомобильного моста в технологический канал. К счастью, не пострадали. Но родителям придётся заплатить штраф.

А в Новокузнецке 3 подростка купались в парке «Водный». Предотвратили ЧП инспекторы, которые проводили профилактический рейд. Об инциденте они сообщили родителям школьников. Чем бы мог закончиться такой отдых без взрослых – неизвестно…

Взрослых не оказалось рядом с двумя детьми, которые утонули на прошлой неделе. Шестилетний мальчик из Прокопьевского района и 15-летний из Кемерова. Проводится доследственная проверка. Объяснить ребёнку правила поведения на воде — одна из главных обязанностей родителей.

В ближайшее время специалисты проверят дно рек и озёр, состояние воды и грунта. Кроме этого, очистят береговую и пляжную зону от мусора. Пока все исследования не проведут, купание небезопасно для жизни и здоровья людей.

Владельцам судов следует повременить. Им выходить на воду можно будет не раньше 29 мая. За нарушение — штраф до 10 тысяч рублей. Когда в Кузбассе откроется купальный сезон — пока неизвестно. Сейчас всё зависит от эпидобстановки.

Автор: Арина Мерлова