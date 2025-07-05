Губернатор Кузбасса поздравил новокузнечан с днем города

Среди героических страниц долгой истории крупнейшего города юга Кузбасса Илья Середюк отметил возведение легендарного КМК всего за 1000 дней, в годы Великой Отечественной войны на этом предприятии изготавливали треть всего советского чугуна, четверть стали и металлопроката.

Также глава региона рассказал, что из Новокузнецка непрерывным поток шли не только танковая броня, рельсы и многие другие необходимые для фронта ресурсы. Тысячи горожан храбро сражались в боях с гитлеровскими оккупантами. Президент РФ присвоил Новокузнецку одному из первых в России почетное звание «Город трудовой доблести».

«Сегодня южная столица нашего региона активно развивается. Строится новая продуманная инфраструктура, жилье и социальные объекты, проводится благоустройство. Город процветает, и в этом заслуга его жителей», – подчеркнул Илья Середюк.

Губернатор пожелал новокузнечанам счастья и семейного благополучия, а городу – уверенного движения вперед.