Спорт возвращается в жизнь кузбассовцев, несмотря на некоторые ограничения. Напомним, с 12 мая разрешено заняться своей физической формой на стадионах, специальных площадках, в парках и скверах. Тренировки возобновили и те, кто готовится к выполнению норм ГТО.

Пандемия изменила жизнь физически активных людей существенно. И даже если спортивная форма не была утеряна безвозвратно, ограничения движения дали о себе знать. Как только разрешили, преподавательский состав спортшколы №2 начал подготовку к сдаче ГТО на стадионе «Байдаевец». А вот их воспитанники пока не имеют такой возможности. Поэтому для них, да и всех остальных детей младше 18 лет придумали онлайн занятия «Лето с ГТО».

Взрослые могут посещать открытые спортплощадки. Чтобы попасть на стадионы, в первое посещение нужно взять с собой удостоверение личности. По нему администратор выпишет пропуск. Дальше вход с ним — без ограничений.

Рабочий и пасмурный день – веский повод отложить тренировки, так что одна из лучших спортивных площадок Центрального района почти пустует. Но вернувшийся интерес к турникам все равно заметен. В привычном режиме уже тренируются спортсмены сборных команд Кузбасса и России. А вот нормативы ГТО можно будет сдать только тогда, когда тренировки разрешат всем без ограничений по возрасту.