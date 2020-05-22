Кризисная ситуация в угольной отрасли может сохраняться еще не менее двух лет. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Кузбасс 1 HD» заявил депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов.

Пандемия коронавируса, объявленная ВОЗ в начале года, лишь усугубила кризисные явления, которые испытывали угольщики с 2019-го. К ним относятся снижение спроса на энергоносители и падение их стоимости. Серьезные последствия испытывает и экономика в целом. Так, падение номинального ВВП в России за апрель составила, по разным оценкам, от 20 до 28 %. При этом давление связанной с распространением коронавируса ситуации на угольщиков будет иметь отложенный характер и выразится в первую очередь в дальнейшем снижении стоимости энергоносителей. Кстати, уже в апреле цена энергетического угля на западных рынках упала с 50 до 42 долларов за тонну, коксующегося угля — со 140 до 115 долларов за тонну. В этих условиях, по мнению Дмитрия Исламова, необходимо продолжать реализацию всех ранее начатых программ и инициатив по поддержке угольщиков, в том числе, реанимации проекта модернизации Восточного полигона РЖД, снижению тарифов на перевозки угля к морским терминалам, увеличению грузоперевозок. Кроме того, для успешного преодоления затянувшегося кризиса и минимизации потерь на будущее сегодня необходимо проводить целенаправленную работу по повышению доли угля в топливно-энергетическом балансе страны.

«Уголь всегда будет оставаться основным энергоносителем в мировом энергобалансе, поэтому списывать его сейчас нельзя и неправильно, и этого никогда не будет. Уголь всегда будет драйвером экономики. Поэтому необходимо драться за увеличение доли угля в топливно-энергетическом балансе, делая его добычу более экологичной», — считает депутат Государственной Думы.

В полном объеме интервью с Дмитрием Исламовым смотрите на сайте kuzbass1.ru в проекте «Акценты» с Александром Смирновым, а также на телеканале ОТР (9 кнопка) 23 мая в 8:30 и 18:30 и на телеканале «Кузбасс 1 HD» (21 кнопка) 23 мая в 9:00, 20:00 и 23:00.