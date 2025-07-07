Губернатор Кузбасса наградил храброго подростка из Яшкинского округа

О подвиге девятиклассника, совершенном в июне прошлого года, Илья Середюк рассказал в соцсетях. Проходивший мимо Красносельского водопада Антон Паташникас увидел, что ребенок начинает уходить под воду, и не раздумывая бросился в реку на выручку. Юноша хоть и с трудом, но все же смог вытащить ребенка на берег.

«Такие парни – гордость Кузбасса, настоящий пример мужества для нашей молодежи», – отметил губернатор.

За самоотверженный поступок Илья Середюк вручил Антону Паташникасу нагрудный знак «Горячее сердце».

Фото: Илья Середюк/Telegram