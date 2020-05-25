Поиск работы, подача документов и собеседование – теперь только дистанционно. Встать на учёт в Центр занятости, подать резюме и оформить пособие можно онлайн — через федеральную базу вакансий. Как это сделать, разбиралась Анастасия Подоляко.

Вместо личной консультации – телефонные звонки, вместо папок с документами – онлайн-данные и электронное резюме. Весь пакет документов теперь не нужно приносить в Центр занятости. Достаточно подать заявление через портал.

Для этого нужна обязательная регистрация и подтвержденная учетная запись на сайте Государственных услуг.

Чтобы создать аккаунт, необходимо ввести персональные данные и подтвердить их достоверность. Это можно сделать через мобильные приложения банков, а также при личном обращении в Центр занятости. В этом случае специалист вас примет, но обязательно по предварительной записи.

Ежемесячная перерегистрация безработных проходит также дистанционно. Тем, кто уже стоял на учёте до 1 марта, достаточно в указанную дату и время связаться со специалистом по телефону. А тот, кто подавал заявления через портал «Работа в России», ни звонить, ни приезжать не должен. Система подтвердит данные автоматически.

Кроме того, тем, кто уволен после 1 марта 2020 года, полагается ежемесячная выплата в размере 15 769 рублей. А безработным с детьми будет начислена доплата к пособию по 3 тысячи на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

Автор: Анастасия Подоляко