Каждый выпускник мог присоединиться к трансляции на странице Минпросвещения России. Участников ждали флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, блогерами, исполнителями и ведущими.

Встретиться на Последнем звонке в 2020 году можно в списке аккаунтов-участников и с возможностью в текстовых сообщениях сказать своё слово, выразить эмоцию или просто поддержать других смайликом. Прямая трансляция Последнего звонка в Кузбассе прошла на интернет-площадках Управления образования администрации Кемерова. Торжественная часть сохранила все традиции: это и выступление ведущих, и приветственные слова учителей, родителей, музыкальный концерт местной группы. И даже виртуальный последний звонок.

Не остались в стороне и благодарные ученики: совместными усилиями подготовили выступление, посвященное этому периоду жизни. Конечно, тоже в видеоформате.

Поздравить лично друг друга все участники учебного процесса смогут чуть позже. Если эпидемиологическая ситуация в стране будет под контролем…

ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Пройдет ли следующий учебный год в привычном формате и сохранится ли дистанционное обучение после снятия всех ограничений? Об этом и не только в программе «Акценты» расскажет заместитель губернатора Елена Пахомова. 26 мая в 18:00 на ОТР. Звонить по телефону прямого эфира: 8(3842)-54-00-36, могут в том числе и те, кто уже через месяц станут абитуриентами.

Автор: Кристина Орехова