В Кузбассе во вторник 26 мая прошли сильные дожди, штормовой ветер, в Чебулинском и Яйском районах выпал град. Особенно сильным был ветер в Мариинском районе.

В результате были повреждены кровли 147 домов и объектов соцсферы, включая 16 многоквартирных домов (из них 5 в Кемерове) и 11 социальных объектов. Остальные 120 — кровли частных домов, в том числе это полностью или частично 39 крыш в Мариинском (все в деревни Константиновка) и 53 в Тяжинском районе.

Также повреждены 25 автомобилей (из них 11 в областном центре) и повалены 280 деревьев (в частности, 93 — в Кемерове, 37 в Мариинском и 36 в Тяжинском муниципальных округах, 30 — в Анжеро-Судженске, 20 — в Ленинске-Кузнецком муниципальном округе).

В селе Константиновка Мариинского района во вторник произошло обрушение стены и крыши строящегося здания склада зернохранилища. В результате 2 человека погибли, один пострадал. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Следственными органами СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело.

Сегодня утром в администрации Мариинского района оперативный штаб определил объемы работ для устранения последствий урагана. Будет работать оценочная комиссия по урону, который нанес ураган. Каждой семье будет оказана помощь строительными материалами. По предварительным данным, из 31 дома 18 разрушены (отсутствует крыша, выбиты окна). В распиловке и вывозе поваленных деревьев, расчистке снесенных фрагментов кровель работают бойцы областных аварийно-восстановительных отрядов ЖКХ, местные спасатели, сотрудники МЧС России и агентства по защите территории и населения Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.