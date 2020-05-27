Аллею Памяти открыли в Топках, в Березовском создают парк в рамках нацпроекта

75 сибирских елей и кедров высадили на новой Аллее Памяти в городе Топки в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в рамках Года памяти и славы, а также акций «Сад памяти», «Красная Гвоздика». Аллея создана в память о воинах прославленного 849-го стрелкового ордена Кутузова III степени полка 303 кузбасской стрелковой дивизии, сформированного весной 1942 года в Топках.

«В этом юбилейном году празднование Дня Победы прошло по-особенному. Сегодня открыли Аллею в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – она станет не просто общегородским пространством, а местом памяти и единства поколений», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона и участник Великой Отечественной войны Анатолий Михайлович Терехов открыли аллею 26 мая, во время рабочей поездки губернатора в Топки. Фронтовик подарил городу саженцы 20 кедров, их посадили на аллее.

В Березовском Сергей Цивилев вместе с главой города Светланой Щегербаевой возложил цветы к памятнику Воину-Победителю, рядом с которым создается городской парк. В этом году проект вошел в программу «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», на создание парка из бюджетов разных уровней направят 2,7 млн рублей. Уже частично заасфальтированы пешеходные дорожки. Планируется продолжить устройство газонов, дорожек, детских площадок, трибуны для мероприятий, небольших торговых объектов.

Березовская школа №1, построенная в 1950-1960 годах, вошла в региональную программу «Моя новая школа» на 2020 год, в зданиях школы проведут капитальный ремонт. На работы будет направлено 186,2 млн рублей, в том числе из средств областного бюджета – 160,6 млн рублей, 25,6 млн рублей – средства муниципалитета. Специалисты приступили к работам в первом корпусе школы по ул. Школьная, 1а – демонтируют внутренние системы отопления и водоснабжения, наружную канализацию, полы и кровлю. После сдачи этого объекта в декабре 2020 года начнет ремонт второго корпуса по ул. Школьная, 5. Его закончат к сентябрю 2021 года.

Сегодня в школе обучаются 930 детей. После модернизации в школе появятся музей, редакционно-издательский центр, центр профориентации, штаб Юнармии, места для отдыха и игр. На прилегающей территории разместят спортивные площадки и воркаут-зоны.

«Ремонт и строительство школ и детских садов требуют особого внимания к качеству работ. Обращаю внимание на необходимость благоустроить прилегающую территорию, оснастить ее площадками для спорта и досуга, чтобы школьники могли не только получать знания в современных и безопасных условиях, но и активно проводить свободное время, укреплять здоровье», – сказал губернатор во время посещения школы.

Также Сергей Цивилев осмотрел нежилое здание по улице Мира, 13, принадлежащее березовской Городской больнице. В половине здания проведен ремонт, который в настоящее время не завершен. Здесь же расположена станция скорой медицинской помощи. Принято решение объединить два этих помещения под детскую поликлинику, а станцию скорой помощи перенести в другое место. В этом году будет подготовлен проект капитальной реконструкции. Потребуется перепланировка для приведения объекта в соответствие с требованиями к детским медицинским учреждениям. Должны быть организованы дополнительные входы для разделения потоков посетителей, колясочные комнаты. Также здание должно соответствовать требованиям пожарной безопасности: в нем оборудуют аварийные эвакуационные выходы и установят пожарную сигнализацию.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.