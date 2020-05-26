Союз женщин России провёл огромную работу по дополнению архивных сведений информацией из личных дневников участников военных событий, мемуаров, писем и записей и воссоздал героический путь ярких представительниц женской половины защитников Отечества.

Они освоили более 20 военных специальностей, служили практически во всех родах войск. Женщины были на фронтах, в партизанских отрядах, разведке, работали в тылу.

Один из ярких примеров — Александра Ращупкина, которая, будучи молодой девушкой, очень хотела попасть на фронт с момента начала войны, но её не взяли. Тогда она состригла косы, пришла в военкомат, записавшись Александром Ращупкиным. Так и попала в танковые войска.

Особое место на выставке уделено Валентине Гризодубовой из Харькова. Это первая женщина — Герой Советского Союза. В этом году праздновалось 110-летие со дня её рождения. Знаменитая лётчица, рекордсменка авиационных перелётов. В период Великой Отечественной она руководила тремя сотнями мужчин авиаполка дальнего следования, который сыграл ключевую роль в битве на Курской дуге. Ей хватало сил и на важную общественную работу.

Автор: Кристина Орехова