Все территории Кузбасса подключены к цифровой платформе «Кузбасс Онлайн» в рамках проекта «Умный город» национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика РФ». Жители региона могут воспользоваться одноименным приложением для взаимодействия граждан с властями и коммунальными службами в удобном электронном формате.

Пользователями приложения «Кузбасс Онлайн» уже стали свыше 19,5 тысяч человек. Министр цифрового развития Кузбасса Максим Садиков уверен, что количество пользователей платформой будет увеличиваться. «Кузбасс Онлайн» создан для коммуникации жителей региона с муниципальными и региональными властями. Она помогает сообщать о проблемах и оперативно их решать, предлагать идеи по улучшению территорий.

Запуск цифровой платформы начался в Кузбассе в 2019 году. За это время обработали около 5 тысяч сообщений кузбассовцев по вопросам ЖКХ, благоустройства, работы общественного транспорта. На сервисе жители прикрепляют фотографии к обращениям по проблемным объектам, ответ направляется им в электронном виде через приложение на телефоне. В среднем сообщения обрабатываются около 5 дней.

В «Кузбасс Онлайн» размещается актуальная информация о плановом отключении водоснабжения, сроках ремонта дорог, дворов и коммунальных сетей, культурно-массовых мероприятиях в муниципалитетах. Проводятся опросы и голосования по выбору объектов благоустройства. Публикуются новости о важных городских и региональных событиях.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.