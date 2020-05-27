Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подсчитал показатель удвоения — изменение динамики роста числа заболевших коронавирусом в регионе с 21 по 27 мая.

ВАЖНО: показатель удвоения показывает, как быстро распространяется коронавирус. Это ответ на вопрос: за сколько дней заболевших в регионе станет в 2 раза больше? Чем медленнее растет число больных с диагнозом «коронавирусная инфекция», тем лучше общая картина, тем больше дней уходит на удвоение.

Россия на 3-м месте в мире после США и Бразилии по числу заболевших.

В СФО уже несколько последних дней показатель удвоения уверенно держится на отметке «раз в 15-17 дней». За неделю наблюдается некоторое улучшение и приближение к черте, за которой количество заболевших может удваиваться раз в 17 дней и реже. Но при этом число случаев COVID-19 все еще продолжает нарастать.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В КУЗБАССЕ

По состоянию на 27 мая регион продолжает стабильно и уверенно держаться в рамках показателя удвоения раз в 13-15 дней, постепенно приближаясь к следующей ступени — «удвоение раз 15 дней и реже». Это один из лучших показателей в СФО, уступающий только Новосибирской области и Алтайскому краю.

В «антилидерах» по СФО — все еще Республика Тыва с удвоением числа инфицированных раз в 4 дня. Там ситуация практически не улучшилась.

ИЦК предупреждает — замедление показателей удвоения вовсе не означает окончание эпидемии. Помните, что ослабление ограничений не означает отсутствие опасности. До сих пор единственным эффективным способом справиться с заболеваемостью остается ограничение социальных контактов и соблюдение санитарных требований.