За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 7, Кемерово – 4, Междуреченск – 4, Белово – 1, Калтан – 1, Осинники –1, Кемеровский МО – 1, Яшкинский МР – 1.

18 пациентов выздоровели: Кемерово – 8, Белово – 3, пгт Краснобродский – 2, Юрга – 1, Промышленновский р-н – 1, Крапивинский р-н – 1, Новокузнецк – 1, Осинники – 1. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом в Кузбассе 183 человека вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 292 пациента с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9832 человека.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.