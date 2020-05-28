Когда приступят к строительству объездной вокруг Кемерова и откроют высокоскоростной участок Ленинск–Кузнецкий – Новокузнецк? Завершение этих проектов поможет усовершенствовать дорожную инфраструктуру Кузбасса, которая продолжает развиваться.

Дорожное строительство за год (с 2018-го по 2019-й) выросло на 56 % без потери качества. Один из примеров: открыта трасса Кемерово – Ленинск- Кузнецкий – первая за Уралом, с разрешенной скоростью 130 километров в час. Еще один пример – обход Мариинска. Его начали строить в 2015-м, но превратили в долгострой. Благодаря вмешательству губернатора Сергея Цивилева в 2019-м работы перезапустили. Сейчас строительство ведется по графику, и в августе движение по трассе будет открыто. Однако проблемные точки остаются. К примеру, в направлении Новокузнецк-Междуреченск. Дорога одна, проходит через Мыски. На всем протяжении стоят ограничения скорости – 40 километров в час. Дорога узкая, возможности обгона почти нет, в часы пик выстраиваются длинные очереди… Планируется ли начало работ и когда?

Об этом и не только в прямом эфире программы «Акценты» с Александром Смирновым расскажет директор Дирекции автомобильных дорог Кузбасса Олег Шурыгин.

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