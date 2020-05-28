Принятые ограничительные мероприятия показывают свою эффективность. Причем в сравнении с другими регионами Сибири у в Кузбассе ситуация одна из самых благополучных. По заданию губернатора Сергея Цивилева, в регионе поэтапно начали отменять ограничительные мероприятия, введенные из-за распространения коронавируса.

«Хочу поблагодарить жителей Кузбасса, подавляющее большинство которых выполняют рекомендации врачей: соблюдают масочный режим, дистанцию. Благодаря их ответственным действиям мы достигли впечатляющих результатов. Сегодня только малая часть экономики Кузбасса приостановлена из-за коронавируса. Большинство предприятий вообще не закрывались и работают на полную мощность, многие разгоняются и наращивают темпы. Например, интенсивность строительства выросла на 50% по сравнению с этим же периодом 2019 года», — сказал Сергей Цивилев сегодня во время рабочей поездки в Ленинск-Кузнецкий.

Губернатор подчеркнул, что даже небольшой процент закрытых предприятий существенно отражается на экономике, поэтому правительство Кузбасса поэтапно снимает ограничения, как только позволяет эпидемиологическая ситуация.

«Уже открыты магазины непродовольственных товаров в отдельно стоящих зданиях, разрешено гулять по паркам и скверам, кроме мест отдыха у воды, рестораны открыли летние веранды, где есть свежий воздух и вероятность заражения людей минимальна», — перечислил Сергей Цивилев.

Глава региона также напомнил, что в конце мая был сделан первый шаг к возобновлению оказания плановой медицинской помощи. «Сейчас мы прорабатываем дальнейшее поэтапное восстановление работы медицинских учреждений в плановом режиме. Готовимся и к следующим шагам постепенного снятия ограничений. Уже проверили торгово-развлекательные центры на готовность к возобновлению работы, прорабатываем вопрос открытия некоторых туристических комплексов», — сказал губернатор Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.