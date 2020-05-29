Губернатор Кузбасса поручил в самые короткие сроки завершить расселение аварийного пятиэтажного дома в Ленинске-Кузнецком. Все жильцы получат компенсации за свои квартиры и помощь в поиске и покупке нового жилья.

«Необходимые средства в бюджете города есть, большинство жильцов подготовили необходимые пакеты документов, некоторые уже получили компенсации. Есть все условия, чтобы закончить этот процесс в течение месяца, до конца июня. Нужно до 1 сентября переселить всех жильцов, а после этого — снести аварийный дом. Вопрос принципиальный, речь идет о безопасности людей», — Сергей Цивилев в ходе общения с жителями аварийного дома и представителями муниципалитета в четверг 28 мая.

Ранее муниципалитет планировал закончить расселение дома на 120 квартир по улице Шилина, 9 на полтора года позже — до начала 2022 года. Губернатор Кузбасса назвал эти сроки недопустимыми и потребовал от всех задействованных структур ускорить работу.

«Наша общая задача — оперативно закончить все процедуры: жильцы должны быстро подготовить документы, экспертная комиссия — оперативно произвести оценку, муниципалитет — предоставить квартиры для временного проживания двум семьям, чье жилье находится в залоге банка по ипотечным кредитам, пока готовятся необходимые документы», — сказал Сергей Цивилев.

Восьмиподъездный дом на 120 квартир был построен в 1989 году. В 2018 году здание признано аварийным по заключению городской межведомственной комиссии. Причины — значительный крен, многочисленные трещины на стенах в квартирах. Муниципалитет выделил бюджетные средства на переселение граждан.

С прошлого года началось переселение семей, проживающих здесь по договору социального найма, в другой муниципальный жилой фонд. Собственникам жилья выделяют средства на приобретение новых квартир.

За 2019 год расселены жители четырех подъездов: одной семье по договору социального найма предоставлена квартира из муниципального фонда, 58 семьям перечислены средства из расчета рыночной стоимости квартир. Из муниципального бюджета направлено более 88,2 млн рублей.

Предстоит переселить из дома еще 61 семью. Муниципалитет выделили на это 79 млн рублей. Собственники восьми квартир уже получили деньги на покупку жилья. В ближайшее время еще 48 семей получат денежные средства, а три семьи переедут в другие квартиры, выделенные по социальному найму из жилфонда города.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.