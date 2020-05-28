Кемеровская компания по производству медицинской одежды поддерживает врачей, которые напрямую взаимодействуют с больными коронавирусом. Обеспечивает их многоразовыми защитными костюмами. Чем уникальна спецодежда и какой объём способна выполнить компания?

Защитный комбинезон и бахилы из полиэфирной ткани. В день кемеровская компания по производству медицинской одежды выпускает до 3 тысяч таких комплектов. Пошив спецзащиты организовали еще тогда, когда эпидемия локализовалась только в Китае. Когда коронавирус распространился и в России, были уже готовы. Сегодня это единственная компания в стране по производству лицензированных противовирусных комбинезонов. За образец взяли стандартный костюм, но внесли свои усовершенствования.

Срок службы такого костюма — 2 года. Его можно стирать и использовать повторно. В лечебные учреждения Кузбасса специалисты уже направили 6,5 тысяч таких комплектов. В ближайшие дни отгрузят еще более 3 тысяч. Налажена кооперация с учреждениями ГУФСИН. Поддержало производственную компанию и правительство региона.

Перестроить работу производства удалось за несколько дней. Сегодня специалисты способны обеспечить защитой не только областные медучреждения, но и другие регионы. Тува, Алтай, Волгоградская область. Врачи и в этих территориях спасают жизни заболевших коронавирусом в спецодежде кузбасского производства.

Автор: Виктория Тимкина