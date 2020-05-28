В этом году выпускники региона, окончившие школу на пятёрки, не получат областные золотые медали. Но без поощрения не останутся. Разработана новая награда. Её получат около 900 ребят. Когда и какие преимущества она даёт?

На вопрос о вручении заслуженных наград в программе «Акценты» ответила заместитель губернатора Кузбасса Елена Пахомова: «По поводу наших знаков. Мы их будем вручать — знак «Отличник Кузбасса», золотой и серебряный. Будут вручаться они на выпускных вечерах. Я думаю, что это очень хороший повод встретиться. Мы надеемся, что все пройдет очно в августе месяце».

Льготы для медалистов будут сохранены. Отличники получат бонусы — дополнительные баллы к результатам вступительных испытаний. Подробнее об этом можно узнать в приёмных комиссиях учебных заведений. Около 900 выпускников региона станут обладателями знака.

Пробные ЕГЭ пройдут 29 и 30 июня. Это необходимо для того, чтобы настроить систему. Экзамены начнутся 3 июля. Выпускники начнут с литературы и географии.

Автор: Арина Мерлова