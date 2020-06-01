Танк-памятник Т-34 будет участвовать в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новокузнецке. Боевую машину, стоящую на городской площади Побед, восстановят для парада, после чего Т-34 вернется на свое место.

«Мы отдадим дань нашим героическим землякам и проведем в Кузбассе парады Победы. 9 мая из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, День Победы прошел необычно – мы адресно поздравляли ветеранов и участвовали в праздничных акциях в режиме онлайн. Сейчас ограничительные меры смягчаются и 24 июня на улицах четырех городов Кузбасса состоятся парады. Они пройдут в Новокузнецке, Кемерове, Юрге и Белове. По улицам Новокузнецка в парадном строю пройдет Т-34 — легендарная машина из кузнецкой брони, дошедшая до самого Берлина», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время рабочей поездки в Новокузнецк.

Установленный на площади Побед танк Т-34 — это боевая машина образца 1944 года с номером 114 на борту и с 85-миллиметровой пушкой. Во время боев Великой Отечественной войны танк потерял два экипажа. После войны танк находился в советских танковых частях в Германии и Чехословакии, а затем до 1972 года был в составе лучшего танкового подразделения Сибирского военного округа. 9 мая 1973 года танк был торжественно установлен на постамент возле заводоуправления КМК в Новокузнецке. Вместе с Музеем боевой и трудовой Славы кузнецких металлургов танк-памятник образует мемориальный комплекс на Площади Побед.

Утром 31 мая Т-34 впервые за 47 лет сняли с постамента и доставили в автотранспортное управление комбината, где будут проведены необходимые восстановительные работы. В течение трех недель проведут диагностику всех узлов и агрегатов танка, проведут техническое обслуживание, ремонт машины и испытания ходовой части. Все работы планируют завершить к 20 июня.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.