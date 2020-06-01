Областная акция «100 детских площадок» проводится в Кузбассе по инициативе губернатора Сергея Цивилева второй год подряд.

«Наша задача — организовать отдых детей, создать все условия для их развития, обеспечить безопасность, причем не только в образовательных учреждениях и парках, но и у дома», — сказал Сергей Цивилев.

Кемерово в этом году получит в рамках акции 8 детских площадок; Белово и Мариинский район — по 6; Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, Промышленновский и Ленинск-Кузнецкий муниципальные округа — по 5; Междуреченск, Полысаево и Юрга — по 4.

Игровой комплекс представляет собой имитацию корабля с парусами, палубой и трюмом, штурвалом, иллюминаторами, подвесными мостиками на цепях, шведской лестницей и горками. Каждый комплекс будет украшен символикой «300 лет Кузбасс».

Места для площадок определили по итогам общественных слушаний, проведенных в том числе на сайтах муниципальных образований.

Установка оборудования и подготовка оснований игровых площадок будет произведена за счет средств местных бюджетов и спонсорской помощи.

На приобретение комплектов из областного бюджета в 2020 году были выделены 50 млн рублей. Экономия по итогам торгов составила 10%.

По решению губернатора Кузбасса акция «100 детских площадок» продлена и на 2021 год. Таким образом, за 3 года в рамках акции в Кузбассе установят 300 детских городков.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.