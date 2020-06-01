В Кузбассе начали работать торгово–развлекательные центры, правда, с некоторыми ограничениями. Открыты и летние веранды ресторанов, однако внутренние ресторанные залы пока закрыты.

Как жил все это время ресторанный бизнес? Как предприниматели региона выходят из коронавирусной эпохи и с какими трудностями сталкиваются?

Об этом и не только поговорим с известным кузбасским ресторатором Иваном Печерским.

Смотрите в прямом эфире программы «Акценты» (Региональный медиахолдинг «Кузбасс») во вторник, 2 июня, в 18:00 на телеканале ОТР.

Вопросы и мнения по телефону 54-00-36, код Кемерова — 3842.