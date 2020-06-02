Губернатор Кузбасса сегодня отвечает на вопросы журналистов региона. Пресс-конференция «600 дней. Кузбасс после коронавируса» проходит в режиме онлайн.

Сергей Цивилев рассказал о том, что промышленность региона полностью обеспечила Кузбасс всем необходимым во время пандемии: «Мы обеспечили себя и масками, и средствами защиты. Мы научились восстанавливать списанные аппараты ИВЛ. На нашу продукцию есть спрос в соседних регионах».

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