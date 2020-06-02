Сельскохозяйственная отрасль Кузбасса развивается, область входит в тройку лучших регионов Сибири по эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, сообщил сегодня губернатор Сергей Цивилев на отчетной пресс-конференции.

«На сельскохозяйственной отрасли пандемия не отразилась. Все было сделано для того, чтобы АПК региона развивался. Мы готовились к рывку, например, провели ревизию сельхозземель в 2019 году. Определили сколько земель не введено в сельхозоборот. В этом году 18 тыс. га будет введено в оборот дополнительно. Мы входим в тройку лучших регионов Сибири, где площадь неиспользуемых сельхозземель наименьшая. Но еще остался большой задел – на очереди 88 тыс. га для ввода. Каждый метр, каждый гектар сельхозземель должен работать на экономику Кузбасса», – сказал Сергей Цивилев.

Хозяйства области завершили сев яровых зерновых раньше запланированного срока. Площадь составила 522,3 тыс. га. В прошлом году сев зерновых был завершен неделей позже, площадь была меньше на 28 тыс. га. Кузбасс вошел в тройку регионов-лидеров Сибири по приросту посевных площадей яровых зерновых культур.

В Кузбассе действуют эффективные региональные программы поддержки сельхозпредприятий, напомнил губернатор. Хороший эффект дала программа по предоставлению удобрений с отсрочкой по оплате без процентов до конца года. Это позволило многим предприятиям увеличить урожайность.

Глава региона добавил, что по прогнозам в этом году яровая пшеница будет востребована на местном и международном рынках, поэтому было принято решение уделить этой культуре особое внимание.

«Мы создаем мощности для переработки пшеницы и отгрузки на экспорт. Переработка позволит отгружать продукцию по высокой добавленной стоимости. Кроме того, наше сырье будет использоваться на местных предприятиях», – сообщил Сергей Цивилев.

По данным Министерства сельского хозяйства Кузбасса, пшеницей занято 298,5 тыс. га полей. Помимо пшеницы, аграрии посеяли ячмень на площади 102,4 тыс. га, горох – 31,6 тыс. га, гречиху – 17,7 тыс. га, овес – 71,3 тыс. га. В этом году планируется собрать 1 млн 140 тыс. тонн зерна, на 42 тыс. тонн больше показателя прошлого года.

В настоящее время аграрии досевают технические и кормовые культуры, картофель и овощи. В целом на сегодняшний день яровой сев составляет 664 тыс. га. Так, рапсом на зерно засеяно 70,8 тыс. га пашни; 0,4 тыс. га занял подсолнечник; 2,8 тыс. га – кукуруза; 3,5 тыс. га – лен; 7 тыс. га – соя; многолетние травы – 2,4 тыс. га; однолетние – 45,1 тыс. га. Картофеля посажено 8127 га (93% от плана), овощей – 870 га (72 % от плана). По прогнозам посевная кампания будет полностью завершена уже на этой неделе, в лучшие агротехнические сроки.

Два муниципалитета в этом году продолжают, сев экспериментальных культур: в Яшкинском округе сеют горчицу, в Промышленновском округе – амарант. Технологии их возделывания в целом уже отработаны: амарант – отличная кормовая культура, идет на корм как домашней птице, так и крупному рогатому скоту и свиньям. Что касается горчицы, эта культура будет реализована на производство масла.

«Наша задача – обеспечить кузбассовцев качественными продуктами. А отследить качество мы можем только в том случае, если продукт произведен на нашей земле. В этом вопросе нам на встречу пошли и местные торговые сети, они готовы принимать на реализацию местную продукцию», – сказал Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.