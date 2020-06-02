1 июня в регионе на свет появились 49 мальчиков и 39 девочек, в том числе две двойни.

В Кемерове родилось 29 мальчиков и 12 девочек, в Новокузнецке – 22 маленьких кузбассовца, в том числе обе двойни. В Полысаеве появились 5 малышей, в Ленинске — Кузнецком – 4, в Киселевске – 3, в пгт. Промышленная – 3 детей, в пгт. Тяжин – 1 маленький кузбассовец, в пгт. Верх-Чебула – 1 ребенок.

Все женщины, родившие в День защиты детей, получат в рамках акции «Родился ребенок» по 10 тыс. рублей и памятный медальон для детей. Акция проходит с 2000 года: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей.

В 2019 году в этот день в Кузбассе родилось 78 детей (40 мальчиков и 38 девочек).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.