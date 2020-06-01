В Анжеро-Судженске выбрали памятники и мемориальные комплексы, которые приведут в порядок на выделенные средства. Напомним, Анжеро-Судженск получил звание «Город трудовой доблести и воинской славы» в этом году.

Часть средств потратят на замену мемориальных досок. На каждой улице, названной в честь участников и Героев Великой Отечественной, установят памятные знаки. Свои мнения по поводу благоустройства мемориалов высказывали сами жители. В первую очередь обновят и историческое место города — памятник Борцам за Советскую власть на площади Революции. Объект культурного наследия регионального значения. Согласно проекту, отремонтируют не только сам комплекс, но и прилегающую территорию.

Парк Победы. Традиционно, здесь каждый год празднуется 9 мая. Возлагать цветы сюда по выходным приезжают местные молодожёны. Теперь это станет не только местом памяти, но и отдыха. По плану благоустройства, территорию решили расширить. Будет проведено стационарное освещение, установят гранитные плиты по обеим сторонам обелиска. На них отразят важные исторические факты участия жителей Анжеро-Судженска в Великой Отечественной войне.

Будет установлена и парковка. Ее уже давно просили сделать местные жители. Еще одна инициатива – тротуар, который соединит южный микрорайон и парк Победы.

Здесь спасали раненных, возводили эвакуированные заводы и новую шахту. В тяжелейших условиях добывали уголь. Поставляли на фронт продукты и лекарства. Изготавливали морские и наземные мины, зажигательные бомбы, детали для боеприпасов. В годы войны в Анжеро-Судженске работал один хлебозавод и две пекарни, которые обеспечивали выпечкой весь город. Почти в каждом районе установлен памятник Героям Великой Отечественной. Уже к осени 2020 года территория рядом с каждым из них будет отремонтирована и украшена.

Автор: Анна Егорова