Возобновляется работа ТРЦ. Предприятия общепита, кинозалы, детские игровые комнаты и развлекательные центры, фитнес-центры и другие объекты спорта пока остаются закрытыми. При этом необходимо соблюдать следующие требования:

— работа персонала в средствах индивидуальной защиты

— наличие антисептиков на входе

— ограничение на максимальное количество человек, которые одновременно могут находиться в помещении

— соблюдение социального дистанцирования с нанесением разметки

— влажная уборка каждые 2-3 часа

— обеспечение масочного режима в помещениях

Возобновляется оказание услуг организациями общепита на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах).

Использовать кальяны, проводить массовые мероприятия запрещается.

Организациям общепита необходимо соблюдать противоэпидемические требования:

— расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 метра или расстановка перегородок между столами

— работа персонала в средствах индивидуальной защиты

— наличие антисептиков на входе

— использование одноразового меню

— обработка посуды только в посудомоечных машинах при температуре не ниже 65°C в течение 90 минут либо применение одноразовой посуды

— влажная уборка каждые 2-3 часа.

Источник — Цивилев.Live