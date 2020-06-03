Возобновляется работа ТРЦ. Предприятия общепита, кинозалы, детские игровые комнаты и развлекательные центры, фитнес-центры и другие объекты спорта пока остаются закрытыми. При этом необходимо соблюдать следующие требования:
— работа персонала в средствах индивидуальной защиты
— наличие антисептиков на входе
— ограничение на максимальное количество человек, которые одновременно могут находиться в помещении
— соблюдение социального дистанцирования с нанесением разметки
— влажная уборка каждые 2-3 часа
— обеспечение масочного режима в помещениях
Возобновляется оказание услуг организациями общепита на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах).
Использовать кальяны, проводить массовые мероприятия запрещается.
Организациям общепита необходимо соблюдать противоэпидемические требования:
— расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 метра или расстановка перегородок между столами
— работа персонала в средствах индивидуальной защиты
— наличие антисептиков на входе
— использование одноразового меню
— обработка посуды только в посудомоечных машинах при температуре не ниже 65°C в течение 90 минут либо применение одноразовой посуды
— влажная уборка каждые 2-3 часа.
Источник — Цивилев.Live