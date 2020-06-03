Кузбасс занимает первое место среди регионов Сибирского федерального округа по абсолютным объемам строительства за январь-апрель 2020 года. Об этом 3 июня сообщил Сибирский окружной информационный центр.

По данным центра, на Кузбасс приходится 21% от общего объема строительства в Сибирском федеральном округе.

По итогам первых 4 месяцев 2020 года ввод жилья в СФО снизился на 6,6% по сравнению с таким же периодом 2019 года. При этом в Кузбассе объем ввода жилья находится на уровне 2019 года.

«Кузбасс опередил по объемам строительства даже те регионы, где населения больше, – Новосибирскую область и Красноярский край. Это доказывает, что работа по развитию строительной отрасли дает результаты. Будем и дальше поддерживать строительство. Скоро подпишем соглашение с банками и крупными промышленными предприятиями о частичном субсидировании первого взноса по ипотечным кредитам. Это сделает ипотеку доступнее и позволит дополнительно нарастить объемы строительства, создать новые рабочие места», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.