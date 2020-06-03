Напомним, новую меру поддержки обозначил президент России Владимир Путин. Как их оформить? И почему могут отказать? Рассказывает Арина Мерлова.

Помощь как никогда кстати. Евгения Бурма — мама двоих детей. Забот всегда хватает. Сына собрать в школу, дочь — в детский сад. Выплаты оформила в мае. Ждёт.

А Наталья Садаева пособие уже получила. Говорит: ждала деньги позже. Заветному сообщению была приятно удивлена.

Накануне деньги получили 85 кузбасских семей. 5389 рублей в месяц. Для назначения пособий родителю ребёнка нужно подать заявление в Управлении социальной защиты населения или МФЦ. По предварительной записи. Справки собирать не нужно. Органы сами запросят все необходимые документы и сведения у других структур. Но в выплатах могут и отказать.

Обратиться за выплатой можно не позднее 31 декабря. Она устанавливается на один год. В 2021-ом пособия нужно будет переоформлять.

Автор: Арина Мерлова