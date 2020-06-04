Регионы приспосабливаются к жизни в эпоху коронавируса. В том числе и специалисты жилищно-коммунального хозяйства. Например, в Хабаровском крае подрядные организации проводят по капремонту только те работы, при которых исключается прямое взаимодействие с жителями. Это обновление крыш, подвалов, фасадов, лифтовых шахт. В Кузбассе тоже есть свои особенности в обновлении домов.

В программе «Акценты» поговорим с генеральным директором Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса Русланом Галимовым.

Смотрите сегодня, 4 июня, в 18:00 на ОТР (9 кнопка).

Участвовать в беседе можете и вы. Звоните по телефону прямого эфира: 54-00-36 (код Кемерова 3842).