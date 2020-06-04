Новая рентгенохирургическая операционная начала работу в Новокузнецком филиале Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша. Главный инструмент в операционной — новый ангиографический комплекс стоимостью 46,4 млн рублей, приобретенный по национальному проекту «Здравоохранение». Еще 11 млн рублей из областного бюджета были потрачены на реконструкцию помещения операционной.

«Сердечно-сосудистые заболевания – одна из главных причин смертности в нашем регионе и по всей России. Поэтому качество и доступность лечения этих болезней находится в центре внимания. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» удается значительно обновить оборудование медицинских учреждений. Теперь жители юга Кузбасса могут получать высокотехнологичную помощь в своем кардиоцентре, не выезжая в Кемерово. За прошлый год 10 тысяч новокузнечан проходили обследование и лечение в кардиодиспансере в Кемерове. А ведь, чем раньше будет поставлен правильный диагноз и оказана помощь, тем больше шансов спасти жизнь», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

С помощью нового оборудования уже проведены первые 14 высокотехнологичных диагностических исследований сосудов сердца. У некоторых пациентов выявлены заболевания, требующие лечения на базе кардиохирургического отделения НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.

До конца 2020 года в рентгеноперационной будут выполнены не менее 400 операций стентирования коронарных артерий при остром коронарном синдроме – инфаркте миокарда и нестабильной стенокардии. Кроме того, новая рентгеноперационная готова принимать больных с острым коронарным синдромом, сочетающимся с коронавирусной инфекцией. Для таких пациентов организован инфекционный бокс-изолятор.

Благодаря нацпроекту в 2020 году кардиодиспансер и его новокузнецкий филиал получили по одному новому современному ангиографическому комплексу. До этого в учреждении был один ангиографический комплекс, работающий в Кемерове с февраля 2011 года. На этом аппарате диагностическую и лечебную помощь получили свыше 36 тыс. пациентов кардиодиспансера со всего Кузбасса. Теперь в регионе в разных медицинских учреждениях функционирует восемь ангиографических комплексов: пять в Кемерове и три в Новокузнецке.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.