Сезон отдыха, фруктов, развлечений, и, к сожалению, детского травматизма. В больницах в этот период стабильные очереди. Рассказы о причинах — самые разнообразные. Кристина Орехова составила рейтинг опасностей для детей.

Самый распространённый вид травм у детей — перелом костей. Вероника и Маша — сёстры. И, несмотря на юный возраст, уже ощутили, что такое гипс. Поводом посетить травматолога стала домашняя активность.

А вот Ефим осознанно и почти ежедневно подвергает себя опасности — он занимается ВМХ-фристайлом. Сезон-2020 уже отмечен травмой.

При различных повреждениях у детей перед родителями встаёт выбор: везти до травмпункта самим или вызывать скорую. Если не повреждён позвоночник, доехать до больницы можно самим, но необходимо выполнить ряд условий.

Ещё одна из частых причин обращений в травмпункт летом — укусы животных. Это второе место рейтинга летних травм.

Приближается сезон купаний. Травмы на берегу — третье место нашего рейтинга.

Еще одна опасность: открытые окна. В Кузбассе уже есть случаи падений. Травматологи и психологи напоминают: дети не понимают степень опасности. К сожалению, даже годовалый ребёнок может продавить ненадёжную москитную сетку. Завершают пятерку самых частых летних травм — прыжки с возвышенностей или так называемых заброшек. Юных кузбассовцев привлекают неизвестные места и игры «на слабо».

Мы составили этот рейтинг, чтобы напомнить: организм человека — это не машина, в которой можно заменить деталь и ехать дальше.

Автор: Кристина Орехова