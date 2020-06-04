Смена длится 14 дней. Разумеется, с соблюдением режима сна и отдыха. Сотрудники Журавлёвского дома престарелых, чтобы обезопасить своих подопечных, теперь работают в обсервации.

Как проходят их будни и что делают на выходных — узнавала Анастасия Подоляко.

Смена врачебного караула. Собираются уже отработавшие две недели и те, кто вот-вот зайдёт на дежурство. Такие концерты сами сотрудники проводят каждые 2 недели. Встречают и провожают друг друга, как героев.

Прежде, чем зайти на 14-дневное дежурство, обязательно все сотрудники сдают тест на коронавирус. А выходные проводят на домашней самоизоляции. Меры строгие, но рисковать нельзя — несут ответственность не только за себя, но и за здоровье пожилых людей, о которых заботятся.

Сотрудники признаются: на их работе новый режим почти не отразился. Обязанности остались те же, только санитарную обработку в помещениях проводят чаще. До 7 раз за смену. А халаты и колпаки обязательно меняют каждый день. Главная сложность такого графика — 14 дней вдали от близких. Дом-интернат находится в лесу. Сотовая связь ловит не везде, поэтому даже созвониться с семьей получается нечасто. Медсёстры попросили передать привет родным с экрана телевизора. Мы отказать не смогли.

Всем, кто вынужден работать в обсервации, положены стимулирующие выплаты. Сотрудникам дома-интерната они начали приходить с конца мая. Регулируются начисления двумя федеральными и региональным постановлениями. Суммы зависят от категории и нагрузки. В прошлом месяце в Кемеровскую область пришло более 375 миллионов на компенсации тем, кто каждый день на страже здоровья и жизни.

Автор: Анастасия Подоляко